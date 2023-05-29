الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زاخاروفا: الشعب الأمريكى لا يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن القول إن الشعب الأمريكي يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا" (رهاب روسيا).

وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.

وبيّنت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 1" أن "تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بأن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا، ما هي إلا استمرار لتصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في محادثة مع المخادعين فوفان وليكزس، بأن مهمة نظام كييف الحالية هي قتل أكبر عدد ممكن من الروس".

وأضافت: "حسنًا، هل كل أمريكا هكذا؟ لا. هناك شعب. الشعب الأمريكي ليس لديه فكرة، عن التصريحات التي يدلي بها ساستهم الذين صوتوا لصالحهم".

ووفقًا لها، فإن تصريحات جراهام المعادية للأجانب كان من الممكن أن "يُخمدها المواطنون الأمريكيون في اليوم التالي" إذا كانت تتعلق بالأقلية من ذوي الأصول الإسبانية أو الأمريكيين الأفارقة أو الأفارقة أو الآسيويين.

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