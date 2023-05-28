أسامة ربيع عن عطل سفينة بضائع بقناة السويس: "المشكلة اتحلت في ساعتين"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل عطل سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 بقناة السويس، قائلًا إنه حدث عطل في ماكينات السفينة وتم تثبيت السفينة بواسطة قاطرات لكي لا تتحرك ويتفاقم الموقف.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "بفضل الخبرات الموجودة بقناة السويس، تم الدفع بقاطرات أخرى من أجل المساعدة في عملية إنقاذ السفينة".

وتابع: "لدينا قوات انتشار سريع في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وطلعنا 3 قاطرات من مدينة السويس مع القاطرة الموجودة والموضوع كان سلسًا".

واستكمل: "كان في مشكلة في رمي خطاف السفينة، لكن لدينا غواصين لمعرفة ما هي المشكلة تحت المياه وتم فكه والموضوع لم يأخذ من ساعتين إلى 3 ساعات".