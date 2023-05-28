الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة ربيع عن عطل سفينة بضائع بقناة السويس: "المشكلة اتحلت في ساعتين"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل عطل سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 بقناة السويس، قائلًا إنه حدث عطل في ماكينات السفينة وتم تثبيت السفينة بواسطة قاطرات لكي لا تتحرك ويتفاقم الموقف.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "بفضل الخبرات الموجودة بقناة السويس، تم الدفع بقاطرات أخرى من أجل المساعدة في عملية إنقاذ السفينة".

وتابع: "لدينا قوات انتشار سريع في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وطلعنا 3 قاطرات من مدينة السويس مع القاطرة الموجودة والموضوع كان سلسًا".

واستكمل: "كان في مشكلة في رمي خطاف السفينة، لكن لدينا غواصين لمعرفة ما هي المشكلة تحت المياه وتم فكه والموضوع لم يأخذ من ساعتين إلى 3 ساعات".

أسامة ربيع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عطل سفينة بضائع بقناة السويس التاسعة برنامج التاسعة

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر خطة "ميكنة الصحة": ملف لكل مواطن.. والهدف أعلى خدمة

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

حادث مروري ينهي حياة شاب في شبرا الخيمة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وعدد أيام الإجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى