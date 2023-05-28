الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دونالد ترامب يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

أردوغان
أردوغان

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وقال ترامب على حسابه في تطبيق Truth Social: "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".

وأشار ترامب إلي أنه يعتبر أردوغان صديقا يحب بلاده وشعب تركيا العظيم.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

هيئة الانتخابات التركية تعلن فوز أردوغان رسمياً

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ينار في مؤتمر صحفي، إن أردوغان حصل على 52.14 في المائة من الأصوات مقابل 47.86 في المائة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز 99.43 في المائة من الأصوات.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، كلمة للشعب التركي بمناسبة فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التركية لعام 2023.

وقال أردوغان: "أشكر الشعب التركي لأنه مكنني من تحمل مسؤولياتي تجاهه لمدة خمس سنوات مقبلة"، مضيفاً: "سألقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة"

دونالد ترامب الرئيس التركى أردوغان الانتخابات الرئاسية تركيا

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