"درب الأثر".. مجموعة قصصية جديدة لأسامة لبيب عن قصور الثقافة

صدر حديثا عن سلسلة إبداعات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المجموعة القصصية، درب الاثر من تأليف القاص أسامة لبيب، وتصميم الغلاف للفنانة ريهام خيري.

ومن أجواء المجموعة نقرأ" الناس في درب الأثر يمارسونا لحياة كأروع ما يكون، أو هكذا كانوا يعتقدون، فليس ثمة ما يغير من رتابة الحياة، الرجال يذهبون في الصباح إلى أعمالهم، ويعودون في المساء مكدودين ، والنساء يذهبن إلى السوق ويقمن على شئون البيت والأولاد والاطفال يلعبون في الشارع.

الجميع مشاعره محايدة، لا فرح ولا حزن فقط حياة، كل من في الدرب يعرف دوره جيدا، ححتى وقعتا لحادثة التي غيرت مجرى الحياة في الدرب.