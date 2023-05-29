الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"درب الأثر".. مجموعة قصصية جديدة لأسامة لبيب عن قصور الثقافة

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

صدر حديثا عن سلسلة إبداعات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المجموعة القصصية، درب الاثر من تأليف القاص أسامة لبيب، وتصميم الغلاف للفنانة ريهام خيري.

 

ومن أجواء المجموعة نقرأ" الناس في درب الأثر يمارسونا لحياة كأروع ما يكون، أو هكذا كانوا يعتقدون، فليس ثمة  ما يغير من رتابة الحياة، الرجال يذهبون في الصباح إلى أعمالهم، ويعودون في المساء مكدودين ، والنساء يذهبن إلى السوق ويقمن على شئون البيت والأولاد والاطفال يلعبون في الشارع.

 

 الجميع مشاعره محايدة، لا فرح ولا حزن فقط حياة، كل من في الدرب يعرف دوره جيدا، ححتى وقعتا لحادثة التي غيرت مجرى الحياة في الدرب.

درب الأثر
صدر حديثا سلسلة إبداعات قصور الثقافة المجموعة القصصية درب الاثر درب الاثر القاص أسامة لبيب

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى حادث ملاهى الإسكندرية

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "رام الله"

وزيرة التخطيط تتجول فى شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى الترم الثانى للابتدائى والإعدادي

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى