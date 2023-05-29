مواطن أسواني: الحوار الوطنى فرصة للتعبير عن احتياجات المواطنين

قال مصطفى عبده، أحد المقيمين بمدينة أسوان، إن الحوار الوطنى مجال لتعبير كل مواطن عن رأيه ووجهة نظره، والمميز فيه أنه يضم جميع أطياف المجتمع، مما يساهم خلال المرحلة المقبلة فى أن تسير مصر نحو خطى تطوير وتقدم البلد حتي نرى مجتمعنا المصرى فى أفضل وأحسن صوره دائمًا.

وأضاف “عبده” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من المشروعات التنموية الكبيرة وتطور كبير تشهده البلد حاليًا، و لكن هناك عدة نقاط لابد من التركيز على عرضها خلال جلسات الحوار الوطني ومنها افتتاح مصانع جديدة أخرى، لتوفير فرص العمل لآلاف الشباب للقضاء على شبح البطالة.

وطالب رالحوار الوطني بضرورة وضع استراتيجية واضحة للاهتمام بأوضاع المستشفيات الحكومية لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بأنحاء الجمهورية.