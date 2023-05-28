"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

نظّم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مناقشة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بالكلية

تحت رعاية د.منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة منى هاشم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة.

تكونت لجنة المناقشة من د.نسرين حسام الدين، الأستاذ المساعد بالقسم ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمنية عبد الرحمن، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتورة فاطمة فايز الأستاذ المساعد بالقسم.

وأشادت اللجنة بمستوى المشروعات والأفكار والموضوعات الصحفية المقدمة من الطلاب داخل مجلاتهم، وأعلن فوز مجلة أكسجين بالمركز الأول، وهي مجلة متخصصة في مجال البيئه والمناخ تحتوي علي أربع أبواب هي كربون وcop27 وكلاكيت وهيدروجين، ولها ملحق مخصص للأطفال، كانت تحت إشراف الدكتور أحمد عطيه، ويسرا عكوش، وفاطمة فتحي.

أما عن مجلة "رفيق" والتى حصلت على المركز الثاني فهي رسالة ومشروع طلابي هادف تناولت الحديث عن ذوى الهمم، من تصميم وديسك وإخراج الطلاب، وكانت تحت إشراف الدكتورة أماني حمدى المدرس بالقسم، والدكتورة إسراء عبد الرحمن المدرس بالقسم، وطه صلاح وأمين محمد المعيدان بالقسم.

في نهاية المناقشة، وجه عميد الكلية الشكر والتقدير لمشرفي المشاريع ولجنة التحكيم ولأساتذة القسم والهيئة المعاونة والطلاب متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم.