الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يتأهل لدور الـ16 لكأس مصر بفوز مثير على غزل المحلة

حرس الحدود وغزل المحلة
حرس الحدود وغزل المحلة

صعد فريق حرس الحدود لدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه غزل المحلة، اليوم الأحد، في دور الـ 32 للمسابقة.

وبادر الحرس بالتسجيل مبكرا عن طريق نجمه الليبي محمود بن والي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل النيجيري جابرييل أوروك للمحلة في الدقيقة 15.

وسرعان ما عاد الحرس للتقدم من جديد عقب تسجيل وجيه عبدالحكيم الهدف الثاني في الدقيقة 18، غير أن أوروك هز الشباك مجددا، بإحرازه هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 22.

وتقمص وجيه عبدالحكيم دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثالث للحرس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 69، ليقود فريقه لمواصلة مشواره في البطولة.

وضرب حرس الحدود، الذي يقبع في مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري حاليا وبات على مشارف الهبوط لدوري القسم الثاني، موعدا في دور الـ16 لكأس مصر مع المصري البورسعيدي.

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