الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. المرأة هي أكثر المستفيدين من مبادرات الصحة

صحة المرأة
صحة المرأة

يحتلفل العالم في شهر مايو من كل عام باليوم العالمى من أجل تنمية صحة المرأة، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحى الراهن للسيدات، وفي مصر أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة المصرية لخفض معدلات الأمراض ونسبة الوفيات، وتعزيزًا لصحة المرأة والطفل.

وأطلقت الدولة عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة وصحتها وكانت المرأة على رأس المستفيدين من المبادرات الصحية.

وفي السطور التالية ترصد “الدستور” المستفيدات من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لدعم صحة المرأة، من خلال الأرقام.

وبالفعل تضاعف أعداد المستفيدات من المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، ووصل إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 19 مليونا و483 ألفا و809 زيارات لأول مرة، و8 ملايين و809 و871 زيارة دورية، و7 ملايين، و394 و314 زيارة عارضة.

 

وفيما يخص المتابعة الطبية الدورية الدورية فإن هناك 8 ملايين و680 ألفًا و785 امرأة تلقين خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة، وأن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان.

و نسبة السيدات اللاتى حصلن على اى خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحى الأخير قد زادت من 90٪ عام 2014 إلى 97٪ عام 2021 

وأظهرت بيانات الإحصاء، انخفاض نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري من50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، ترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

كما انخفضت نسب الوفيات بين السيدات ونسبب الإصابة بالأمراض أيضًا نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة، حيث انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى من 50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021.

وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، أما في الأورام فقد انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 4.2 ٪ عام  2021.

صحة المرأة الأمراض الوفيات المبادرات الصحية وزارة الصحة والسكان

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر خطة "ميكنة الصحة": ملف لكل مواطن.. والهدف أعلى خدمة

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

حادث مروري ينهي حياة شاب في شبرا الخيمة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وعدد أيام الإجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى