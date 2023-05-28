بالأرقام.. المرأة هي أكثر المستفيدين من مبادرات الصحة

يحتلفل العالم في شهر مايو من كل عام باليوم العالمى من أجل تنمية صحة المرأة، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحى الراهن للسيدات، وفي مصر أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة المصرية لخفض معدلات الأمراض ونسبة الوفيات، وتعزيزًا لصحة المرأة والطفل.

وأطلقت الدولة عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة وصحتها وكانت المرأة على رأس المستفيدين من المبادرات الصحية.

وفي السطور التالية ترصد “الدستور” المستفيدات من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لدعم صحة المرأة، من خلال الأرقام.

وبالفعل تضاعف أعداد المستفيدات من المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، ووصل إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 19 مليونا و483 ألفا و809 زيارات لأول مرة، و8 ملايين و809 و871 زيارة دورية، و7 ملايين، و394 و314 زيارة عارضة.

وفيما يخص المتابعة الطبية الدورية الدورية فإن هناك 8 ملايين و680 ألفًا و785 امرأة تلقين خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة، وأن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان.

و نسبة السيدات اللاتى حصلن على اى خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحى الأخير قد زادت من 90٪ عام 2014 إلى 97٪ عام 2021

وأظهرت بيانات الإحصاء، انخفاض نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري من50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، ترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

كما انخفضت نسب الوفيات بين السيدات ونسبب الإصابة بالأمراض أيضًا نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة، حيث انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى من 50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021.

وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، أما في الأورام فقد انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 4.2 ٪ عام 2021.