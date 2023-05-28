أنصار أردوغان يحتفلون بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية

بدأ أنصار الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، قبل قليل، في الاحتفال أمام مقر الحرية والعدالة في العاصمة أنقرة جراء فوز أردوغان وفق النتائج الأولية من فرز الصناديق في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية التركية.

وتجاوزت نسبة التصويت لأردوغان حتى اللحظة 52% وبقي عدد قليل جدًا من الصناديق لم يعلن عن نتائجها.

من جانبه، يستعد أردوغان لإلقاء خطابه، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

كما عمت الاحتفالات أمام مقرات حزب العدالة والتنمية في المدن التركية.

وسائل إعلام تركية: أردوغان يتقدم علي كليجدار أوغلو بعد فرز 40% من الأصوات

وأعلنت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، عن تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب فرز أكثر من 40% من الأصوات، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إن أردوغان حصل على 58.03 % وكيليجدار أوغلو على 41.97 % بعد فرز 35 % من الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلن اليوم أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي تطورات سلبية أثرت على عملية التصويت.

أردوغان يحث المواطنين على التصويت.. و"أوغلو": شاركوا للتخلص من نظام استبدادى

ووجه المرشح الرئاسي كمال أوغلو دعوة إلى الناخبين مؤكدًا أن التصويت أمر لا بديل عنه من أجل التخلص من نظام استبدادي، وذلك بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع داخل العاصمة التركية أنقرة.

وقال كمال أوغلو: على المواطنين أن يشاركو في التصويت من أجل حرية حقيقية وديمقراطية في هذا البلد، وللتخلص من النظام الاستبدادي السابق، مضيفًا: الانتخابات تجرى في ظروف صعبة، وأنا أتعرض لكل أنواع التشهير والهجوم، ولكن أثق في فطرة الشعب التركي.