الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنصار أردوغان يحتفلون بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية

أنصار أردوغان
أنصار أردوغان

بدأ أنصار الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، قبل قليل، في الاحتفال أمام مقر الحرية والعدالة في العاصمة أنقرة جراء فوز أردوغان وفق النتائج الأولية من فرز الصناديق في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية التركية.

وتجاوزت نسبة التصويت لأردوغان حتى اللحظة 52% وبقي عدد قليل جدًا من الصناديق لم يعلن عن نتائجها.

من جانبه، يستعد أردوغان لإلقاء خطابه، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

كما عمت الاحتفالات أمام مقرات حزب العدالة والتنمية في المدن التركية.

وسائل إعلام تركية: أردوغان يتقدم علي كليجدار أوغلو بعد فرز 40% من الأصوات

وأعلنت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، عن تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب فرز أكثر من 40% من الأصوات، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إن أردوغان حصل على 58.03 % وكيليجدار أوغلو على 41.97 % بعد فرز 35 % من الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلن اليوم أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي تطورات سلبية أثرت على عملية التصويت.

أردوغان يحث المواطنين على التصويت.. و"أوغلو": شاركوا للتخلص من نظام استبدادى

ووجه المرشح الرئاسي كمال أوغلو دعوة إلى الناخبين مؤكدًا أن التصويت أمر لا بديل عنه من أجل التخلص من نظام استبدادي، وذلك بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع داخل العاصمة التركية أنقرة.

وقال كمال أوغلو: على المواطنين أن يشاركو في التصويت من أجل حرية حقيقية وديمقراطية في هذا البلد، وللتخلص من النظام الاستبدادي السابق، مضيفًا: الانتخابات تجرى في ظروف صعبة، وأنا أتعرض لكل أنواع التشهير والهجوم، ولكن أثق في فطرة الشعب التركي.

أردوغان الحرية والعدالة انقرة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية التركية

الأكثر قراءة

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشارك فى افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

استعدادا للصيف.. بدء رصف مدخل محافظة كفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى