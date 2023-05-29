الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يشغل بال آلاف من المواطنين المسلمين كل يوم معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، رغبة لتأديتها في أوقاتها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في محافظات مصر

يستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الإثنين الموافق 29 مايو عام 2023 ببعض المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
 

في السطور التالية ننشر لكم مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 29 مايو في القاهرة

صلاة الفجر 4:13 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:52 مساءً

موعد صلاة العصر 4:29 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:49 مساءً

موعد صلاة العشاء 9:20 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:13 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:58 مساءً

موعد صلاة العصر 4:37 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:57 مساءً

موعد صلاة العشاء 9:30 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:48 مساءً

موعد موعد صلاة العصر 4:26 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:46 مساءً

موعد صلاة العشاء 9:18 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو في جنوب سيناء

موعد أذان الفجر 4:04 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:41 مساءً

موعد أذان العصر 4:15 مساءً

موعد أذان المغرب 7:36 مساءً

موعد أذان العشاء 9:06 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 29 مايو 

وقت صلاة الفجر 4:27 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:46 مساءً

موعد صلاة العصر 4:07 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:30 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:54 مساءً

أحمد عمر هاشم: الصلاة على النبى أمر ربانى

"اللهم اغفر لى ذنبى".. أفضل أدعية فك الكرب والهم والضيق

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 29 مايو

موعد أذان الفجر 4:24 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:50 مساءً

موعد أذان العصر 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب 7:40 مساءً

موعد أذان المغرب 9:06 مساءً

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