"اختلفوا على ثمن جرعة مخدرات".. عامل خردة يمزق جسد شاب بالإسكندرية

الخلاف على قيمة شراء جرعة من المخدرات كان السبب في فقد شاب حياته على يد عامل خردة، بعد التعدى عليه بسلاح أبيض طعنا بمنطقة العمراوى التابعة لحى المنتزه شرق محافظة الإسكندرية.

الحكاية بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة المنتزه ثان، بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بشارع الـ20 بمنطقة العمراوى شرقى محافظة الإسكندرية على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المشادة الكلامية التي نشبت بسبب خلافات وقعت بين المتهم " م.ع " 28 سنة، عامل خردة وبين المجنى عليه" م.ا " 25 سنة، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات، وأن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالمادة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، وعلى أثرها قام المجنى عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح أودت بحياة المجنى عليه فى الحال متأثرا بجراحه.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المجنى عليه إلى المشرحة، وجارى استكمال التحقيقات.