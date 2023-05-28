الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في الدوري

زوران مدرب الاتحاد
زوران مدرب الاتحاد السكندري

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 27 لبطولة الدوري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع بيراميدز غدا الإثنين على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة وجاء بيراميدز ثانيًا برصيد 55 نقطة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل - صبحي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد الصالح - خالد صبحي - السيد سالم - أحمد فهد

خط الوسط: ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم - إبراهيم حسن - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز - فوزي الحناوي - خالد الغندور - محمد محمود - عمار حمدي - أحمد عادل ميسي - محمد فارس

خط الهجوم: مابولولو - أوستن أوموتو - عموري 

الصربي زوران مانولوفيتش بيراميدز الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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