نابولي يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

تعادل فريق نابولي مع مضيفه بولونيا 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فيرونا مع إمبولي 1/1 فوز ليتشي على مونزا 1 / صفر.

وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 14 و54 ، فيما سجل هدفي بولونيا لويس فيرجسون ولورينزو دي سيلفيستري في الدقيقتين 63 و84.

ورفع نابولي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب، علما بانه كان توج بلقب الدوري رسميا، كما رفع بولونيا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ليتشي على مونزا بهدف نظيف سجله لورنزو كولومبو في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد جوليو جوناتي لاعب مونزا في الدقيقة 82.

ورفع ليتشي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد مونزا عند 52 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق فيرونا مع ضيفه إمبولي 1 / 1.

وتقدم فيرونا بهدف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 61 وتعادل بيتر ستويانوفيتش لإمبولي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع إمبولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر.