حملات تطهير للصرف الصحي ومتابعة المشروعات الخدمية بمراكز كفر الشيخ

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، الأحد، حملات نظافة وأعمال صيانة وتطهير بيارات الصرف الصحي ومتابعة إنشاء عدد من المشروعات الخدمية، ورصف الطرق.

حيث أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا أنه وجه جهاز النظافة وإدارة التنمية ووحدة الملاريا بالمدينة، ورؤساء الوحدات القروية برصد التراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفوري وإزالتها وقص الأشجار وتهذيب الأشجار واستمرار مكافحة ناقلات الأمراض ورش البؤر المصابة بكافة شوارع وأحياء المدينة والمركز.

أشار رئيس المدينة إلى أنه استمرت اليوم، أعمال النظافة، وكنس الأتربة وتكثيف أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع مخلفات الأشجار بالتوازى مع تفريغ المخلفات بصناديق القمامة بجميع قطاعات المدينة وقرى المركز، ورصد أى تجمعات قمامة وإزالتها فورا، حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بإشراف رجال جهاز النظافة بالمدينة، مؤكداً أنه يتم بصفة يومية تنظيم حملات لمكافحة ناقلات الأمراض ورش البؤر المصابة ، ومنع انتشار الحشرات بالرش والقضاء على والبعوض وأماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة والمجاري المائية والبرك والمستنقعات والزراعات في كافة شوارع المدينة، وذلك من خلال فريق وحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية.

فيما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية، والصيانة الوقائية وتطهير بيارات الصرف الصحي، و صفايات الأمطار، وتطهير المطابق الرئيسيه والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى وتغير الأغطية التالفة، لرفع كفاءة المرافق العامة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين ورئيس قريه شباس عمير، أعمال التشطيبات النهائية لمدرسة أحمد راضي الرسمية للغات بشباس عمير، كما تابع أعمال النظافة اليومي، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات لصالح المواطنين.

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، متابعته أعمال النظافة اليومية، بمنطقة المساكن الشرقية، ومسح الشوارع بطريق الكورنيش وطريق بلطيم الحامول والمنطقه الغربية والشرقية، والطريق الدائري بحري ومنطقة القدس، والمنطقه الصناعية، وقص الأشجار والسوق القطاعي.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، ومتابعة خطوط سير المعدات بالمدينة، وتشغيل معدة كنس الأتربة بشوارع المدينة ورش الطريق العام بالمياه، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة، وتابع أعمال الصرف الصحي، وتهذيب الأشجار، وإعادة تأهيلها بشكل جمالي.