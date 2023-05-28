الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأحد، اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء وذلك لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30- 37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الامواج ما بين 4 - 6 متر وحالة البحر مضطربة جدا، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليماته لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

أرصاد الجوية ارتفاع الامواج اغلاق ميناء نويبع اغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الاحوال الجوية الأزمات والطوارئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظروف الجوية الغير مستقرة

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