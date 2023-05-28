الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جبريل أوريك يقود المحلة أمام حرس الحدود في كأس مصر

غزل المحلة
غزل المحلة

 أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى، الذى سوف يخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل ضمن دور  ال32 من بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .

خط الوسط ..  أحمد النادرى ، كريم مصطفى ،  إبراهيم عايش .

الهجوم ..  حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.

وعلى دكة البدلاء:  هانى عادل ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، عبد الرحمن عاطف ،  أحمد الشيخ ، مصطفى أسامة ، حميد ماو ، محمود علاء ، محمد جابر .

وحذر رضا شحاتة المدير الفنى لفريق المحلة جميع اللاعبين من التهاون خلال مواجهة اليوم وطالب اللاعبين بالتركيز واستغلال أى فرصة امام مرمى المنافس لتحقيق الفوز والوصول لدور الـ16 لكأس مصر .

وفضل رضا شحاتة خوض موقعة الويم بالتشكيل الاساسي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز على الحرس الذى لم يحقق نتائج ايجابية خلال مبارياته الاخيرة في مسابقة الدورى الممتاز.

وحاول رضا شحاتة متابعة اكثر من مباراة للحرس للتعرف على نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجة دور الـ32 لكأس مصر .

بطولة كأس مصر غزل المحله رضا شحاتة حرس الحدود أحمد رضا

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