الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

صرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم فحص 10872 شخصًا وتسليم 9348 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 26 فبراير 2023، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي لهم واستخراج الشهادات الصحية حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوماً للحصول على نتائج التحاليل.

كما أكد د.هانى جميعة أن لمبادرة تتم بعدد 16 مركزًا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءاً من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

كما أوضح وكيل ورزاة الصحة بالبحيرة أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، إرتفاع ضغط الدم، السمنة"، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية "فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري وتحليل بعض الأمراض الوراثية"، إضافة إلى إجراء تحاليل "فصيلة الدم Rh هيموجلوبين"، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وجميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في إتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس السيسي، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

100 مليون الجمهورية الأمراض المعدية استخراج الشهادات الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

ميسرة عبدالله: قاعة لعرض مجموعة "سن - نجم" بمتحف الحضارة

مراكز المنيا تواصل المرحلة الثانية من "الموجة 21" لإزالة التعديات

اللقطات الأولى من فرز الأصوات بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

ضبط 271 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بشوارع سوهاج

تحرير 157 محضرًا لمخالفات تموينية والتحفظ على سلع غذائية ببني سويف

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى