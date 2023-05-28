ميسرة عبدالله: قاعة لعرض مجموعة "سن - نجم" بمتحف الحضارة

قال الدكتور ميسرة عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية بالقاهرة، إنه سيتم تخصيص قاعة كاملة لعرض مجموعة «سِن - نِجِم» بالمتحف القومي للحضارة في إطار خطة المتحف للتطوير والتوسع.

وأضاف ميسرة، لـ«الدستور» خلال افتتاح معرض رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا» بمكتبة الإسكندرية أن المتحف القومي للحضارة يضم مجموعة «سن نجم» كاملة والتي عبارة عن الأساس الجنائزي لـ«سن نجم» والعائلة من آسرة و وتوابيت وصناديق وتماثيل ومقتنيات شخصية.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار القطع الصالحة للعرض التي تناسب سيناريو العرض المتحفي لتعرض هذا العام في قاعة جديدة تضاف لرصيد المتحف القومي للحضارة، موضحًا أن «سن نجم» هو أحد رؤساء عمال المقابر الملكية والذي كانوا مسؤولين عن بناء وتشييد المقابر الملكية في وادي الملوك وهو عاش في عصر الملك سيتي الأول، وعاصر الملك رمسيس الثاني وتوفي في حياة رمسيس الثاني.

أوضح أن معرض «إدوارد تودا» عُرض العام الماضي في المتحف القومي للحضارة المصرية لأول مرة، لأن المتحف القومي للحضارة يحتوى على مجموعة سي نجم كاملة ولذلك السفارة الإسبانية والمركز الثقافي الإسباني اختار المتحف القومي للحضارة ليكون هو المستضيف لهذا الحدث.

وتابع أن مكتبة الإسكندرية بمكانتها الكبيرة ودورها الثقافي العريق في الوصل بين الثقافة ما بين الثقافات في العالم، أيضا هذا العام تقوم بعرض هذا المعرض للمصور الفوتوغرافي «إدوارد تودا» الذي وثق لنا ولأول مرة احداث اكتشاف مقبرة «سن نجم» إضافة إلى اسهاماته في تصوير الحياة ومظاهر المجتمع في مصر على الرغم من المدة القصيرة التي قضاها في أرض مصر والتي لم تتخط العامين، وهو ما يشكل الدور الكبير في عرض إسهامات «إدوارد تودا» بمجال الآثار المصرية.

وأكد ميسرة عبد الله الترحيب بالتعاون بين متحف الحضارة ومكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى ان الفترة القادمة ستشهد أوجه من التعاون ومعارض مشتركة ونقل مقتنيات أثرية نظرًا لما تمثله المكتبة من ثقل كبير لنا في الإسكندرية فهي منارة للعلم والمعرفة.