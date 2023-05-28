الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة أمام محكمة الأسرة: "جوزي مليونير وجريه ورا الستات خرب بيتي"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت سيدة أربعينية دعوى «أجر مسكن وحضانة» أمام محكمة الأسرة عقب انفصالها عن زوجها بمنطقة شبرا الخيمة.

البداية بـ«أ. م»، 43 عامًا، التي قالت إنها تزوجت وهي في سن العشرين وعقب انجاب ابنتين طلقت من زوجها الأول وعقب سنتين تعرفت على تاجر، وتزوجت منه عقب علمها أن زوجته الأولى مريضة وتغسل كلى مرتين في الأسبوع، أي أنه له عذر للزواج مرة أخرى.

تابعت أنها بالفعل تزوجت ومكثت في نفس العقار من الزوجة الأولى وعاشت في سعادة وهنا كأسرة سعيدة ورّبت أبناء زوجها جميعًا وأنجبت منه ولد وبنت، لكن عقب ما يزيد عن تسعة عشر عامًا، كان زوجها كوّن ثروة كبيرة من التجارة، ساهمت بشكل كبير في تكوينها ووقفت خلفه؛ لتعظيم هذه التجارة.

قالت إنه بعد هذا العمر علمت بتعدد علاقاته النسائية، مستغلًا أمواله في شهوته ومزاجه حتى تزوج عليها بامراة آخرى وعندما علمت أخذت أولادها وتركت له المنزل، وعندما أقامت دعوى طلاق للضرر ودعاوي نفقة وأجر مسكن وحضانة وعند إخطاره بالدعاوي هاتفها وذهب لها بالمأذون للطلاق، ولم يعطها كامل حقوقها.

وقالت السيدة إن زوجها “مليونير وتتخاطى أرباحه الآلاف في الأسبوع، لأنه تاجر جملة ولديه عدد من المحلات والشركات التي تعمل باسمه، لكن لهثه وراء السيدات خرب بيتها”، مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لها. 

منطقة شبرا الخيمة زوج محكمة الاسرة أجر مسكن

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