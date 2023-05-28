"لكِ حبي وفؤادي".. طلاب يرفعون اسم مصر فوق منصات التتويج بأمريكا

تألق 6 طلاب مصريين فى الولايات المتحدة، خلال شهر مايو الجاري بعد حصولهم على 4 جوائز خاصة أثناء مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس فى الفترة من 13 - 20 مايو 2023.

وكشف الطلاب، لـ"الدستور" عن أهم المشاريع التى قاموا بها، إضافة إلى كشفهم عن أهم ما تعلموه من هذه التجربة.

"سما وشهد": كنا نردد النشيد الوطنى ساعة الاحتفال.. وابن الهيثم مثلنا الأعلى

سما محمد نوح وشهد محمد نوح تؤامان تألقن فى مسابقة أيسف للعلوم والهندسة فى الولايات المتحدة الطالبتين من مدرسة المتفوقين بالشرقية.

وحصلت الطالبتان شهد وسما نوح بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث علي مستوي العالم في مجال العلوم السلوكية عن مشروع "تطوير التواصل لدى أطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف" كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان في منحة من جامعتي إريزونا والثانية من American Physiological Association

تقول سما لـ"الدستور"المشروع عبارة عن تطبيق هاتف بيتيح لأطفال التوحد إنهم يطوروا من مهارات التواصل عندهم عن طريق اكمالهم للعبة مع بعض من خلال الفيديو كول.

أضافت خلال تصريحاتها:"أنا وشهد مهتمين بالعلوم السيكولوجية ولذلك أختارنا هذا المشروع؛ لانه متعلق باهتمامنا بالسايكولوجي و كمان لأن طفل التوحد الطفيف اللي بنستهدفه هو طفل طبيعي لكن بينقصه مهارات التواصل فحبينا ننميها عنده".

أضافت خلال تصريحاتها أنهم مؤمنين جدًا بالشعار الذى يطلقه أيسف، مشيرة إلى أن شعار لأيسف بشكل عام هو "أيسف اسلوب حياة"، مؤكدة أنهم كطلاب مصريون كانوا ينتمون أكثر إلى ترديد النشيط الوطنى قائلة إنه ساعة الاحتفال كان كل الطلاب المصريون يرددون النشيد الوطنى ومعنا علم بلدنا الحبيبة مصر، مؤكدة أن مثلها الأعلى فى هذه الحياة هو عالم البصريات الحسن بن الهيثم.

نور وإبرام: مشروعنا لتقليل استهلاك الطاقة ومثلنا الأعلى أحمد زويل وفاروق الباز

وفاز نور الدين شعبان وإبرام وديع الطالبين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية في مشروع النقل الأخضر (تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح في المركبات) في مجال الطاقة بجائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فهد، ومنحة من جامعة إريزونا، يقول نور إن مشروعهم عبارة عن تقليل قوة السحب الناتجة عن المواصلات سواء كانت قطارات أو السيارات، لافتًا في تصريحات لـ"الدستور":"يتم تعديل التصميم الخاص بالمركبات لتقليل قوة السحب، وهذا يعمل على تقليل إستهلاك الطاقة .

أضاف نور خلال تصريحاته أن تجربة أيسف غيرت فيه الكثير لأنها ساعدته على البحث بشكل كبير والبحث فى أفكار العديد من المهندسين والدكاترة على مستوى العالم قائلاً:" عرفت الناس حواليا بتفكر إزاى "، وأكد أن التجربة جعلته يغير وجهة نظره للأمور قائلاً:" نظرة طالب مدارس المتفوقين غير نظرة أى شخص أخر لأننا نحلل كل الأمور ونبحث عنها ونجرى لما هو ورائها".

وقال نور لـ"الدستور":"مثلي الأعلي سيدنا محمد ثم علماء مصر زي أحمد زويل وفاروق الباز بحلم أني أشوف مصر بتتقدم وترتقى".

بينما يقول الطالب إبرام خلال تصريحاته إن مثله الأعلى د.مجدى يعقوب وأنه يحلم بفتح مشروع كبير بهندسة البرمجيات، مؤكدًا خلال تصريحاته أن المشروع أستغرق منهم وقت وتعب كبير، لكن كانت التجربة ممتعة، لافتًا إلى أن كواليس السفر والأجواء كانت ممتعة أيضًا.

محمد ويوسف: "مشروعنا يترجم لغة الإشارة لكلام مسموع.. ومثلنا الأعلى بيل غيتس"

فاز الطالبان محمد حمادة ويوسف حسن بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العبور بالقليوبية بالمركز الثاني على مستوى العالم في مجال الأنظمة المدمجة عن مشروع "القفازات المتكلمة".

ويقول يوسف في تصريحات إن مشروع "القفازات المتكلمة" عبارة عن قفازات تقوم بترجمة لغة الإشارة إلى كلام مسموع، وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلاً:"أنا والدتي كانت بتدرس لصم وبكم، ومحمد كان كلمني على الفكرة لان احنا شايفين عموما ان التواصل دا حق لكل انسان وان هما عندهم مشكلة ف ده فا دا دفعنا اننا نحلها بمشروعنا دا".

أضاف يوسف خلال تصريحاته عن التجربة وماذا غيره فيها:"هى اكتر حاجة فعلا حسيت انها اتحسنت عندي بشكل كبير هي الـ communication skills بتاعتي بشكل عام وازاي اقدر اقدم حاجة بشكل كويس لحد عموما، دي حاجة فعلا اتغيرت عندي بشكل جذري على مدار التجربة لان كان عندي مشكلة فيها فعلا"، مختتمًا أن مثله الأعلى هو " بيل غيتس".