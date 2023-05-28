تليجراف: بوكيتينو يوقع على عقود تدريب تشيلسي في الموسم الجديد

اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تولي مسئولية تدريب فريق تشيلسي في الموسم الجديد 2023-2024.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن إقالة الألماني توماس توخيل، في بداية الموسم، ثم تعاقد مع جراهام بوتر، قبل أن تدهور نتائج الفريق وتتم إقالته أيضًا، ليتولى فرانك لامبارد مسئولية قيادة تشيلسي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

بوكيتينو يقترب من تدريب تشيلسي في الموسم الجديد 2023-2024

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن ماوريسيو بوكيتينو وقّع على عقود تدريب فريق تشيلسي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن بوكيتينو، صاحب الـ51 عامًا، سيتولى تدريب فريق تشيلسي حتى عام 2026.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين بوكيتينو مديرًا فنيًا لفريق تشيلسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو كان قد تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يرحل عن منصبه بعد نهاية الموسم الماضي 2021-2022.

موعد مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وقد يتقدم إلى المركز الحادي عشر في حال الفوز بمباراة اليوم، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.