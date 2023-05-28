"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل دعوة النمسا للاتحاد الأوروبي لضم دول غرب البلقان وأوكرانيا

أوضح خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فيينا، تفاصيل دعوة النمسا للاتحاد الأوروبي للدفاع عن أراضيه بتوسيع عضويته وضم دول غرب البلقان وأوكرانيا، وذلك بحسب تصريحات وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج.

وقال أبو بكر، إن تصريحات ضم دول غرب البلقان وأوكرانيا جاءت علي مطالبات لرئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التي دعت في كلمتها الخميس الماضي النمسا إلى المزيد من الانفتاح علي توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي والمزيد من الدعم الأوكراني.

وتابع أن تصريحات وزير خارجية النمسا تأتي معبرة الحمائم في السياسية النمساوية فيما يخص توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا، ولكن بحسب الآراء المؤيدة لتلك القرار إلى أن هناك رفضا لتوسيع الاتحاد الأوروبي يأتي علي رأسهم المستشارة النمساوية ووزير الداخلية النمساوي الذي يستخدم حق النقد “الفيتو” داخل أروقة الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون انضمام بلغاريا ورومانيا.

وأشار إلى أن المستشارة النمساوية ووزير الداخلية النمساوي يرون أن توسعة الاتحاد الأوروبي بوضعه الحالي من دون وضع قيود وإجراءات أمنية شديدة على الحدود الخارجية له سيفاقم المشكلات خصوصا ما يتعلق منها بالهجرة غير الشرعية.