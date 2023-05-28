مجلس الدولة يهنئ المعينين من المندوبين المساعدين دفعة 2020

هنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المساعدين من دفعة 2020، المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.



وأوضحت وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، في إعلان لها، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، عند تقديم المستندات.

- الأوراق المطلوبة

- 5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- إقرار الذمة المالية من البريد.

- تقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

- أصل شهادة بالموقف من التجنيد.



وحددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.



كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبًا مساعدًا، بعد صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.