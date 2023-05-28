"صحة بني سويف" تعلن تفاصيل إجراء عملية منظار كتف لأول مرة بمستشفى الفشن المركزي

نجح فريق طبي بمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، في إجراء عملية عملية منظار كتف لمريض لأول مرة بمستشفى الفشن المركزي، فالعملية عبارة عن توسيع نفق وتر العضلات الدوارة للكتف الأيمن وفك الالتصاقات بالكتف باستخدام المنظار مع استقرار حالة المريض.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على تلك العملية لأول مرة داخل المستشفى على أن يتم متابعة الحالة أولًا بأول بواسطة أطباء العظام بالمستشفى،

ومتابعة الحالة أولًا بأول بالإضافة إلى المتابعة المستمرة فور الخروج من المستشفى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك توجيهات بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي داخل مستشفيات المحافظة، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم في سهولة ويسر.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة انتظام العمل والموقف الخدمي بعددٍ من القطاعات الخدمية بمركزي الواسطى وسمسطا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة.

وتضمنت التقارير الإشارة إلى أنه أثناء المرور على إدارة سمسطا الزراعية، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، حيث تم المرور على أقسام الإدارة، والتي شملت متابعة العمل بقسم الحيازات.

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