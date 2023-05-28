الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الأشراف: مبادرة "اعرف قدر نبيك" نبراسا للأجيال ودعوة للسلام والمحبة والأخلاق

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار

أعرب نقيب الأشراف محمود الشريف عن سعادته بمشاركة النقابة بمبادرة "اعرف قدر نبيك -صلى الله ‏عليه ‏وسلم-" وأطلقها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم.

وقال نقيب الأشراف خلال إطلاق المبادرة اليوم من مسجد الحسين، إن هذه المبادرة ظاهرها وباطنها الحب لسيدنا رسول الله (صلى الله ‏عليه ‏وسلم) ونحتاج إليها في هذه الفترة التي يجتاح العالم فيها الاضطراب والقلق ونواجه ذلك كله بحب الحبيب (صلى الله ‏عليه ‏وسلم) والتخلق بأخلاقه (صلى الله ‏عليه ‏وسلم) القائل " خيارُكم أحاسنُكم أخلاقًا ، الموَطَّؤونَ أكنافًا ".

وأكد أن اللجنة العلمية بنقابة الأشراف برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ترعى هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية بجميع محافظات مصر، لتكون نبراسا للأجيال ودعوة للعالم أجمع للعودة إلى السلام والمحبة والأخلاق والرحمة.

نقيب الأشراف محمود الشريف أعرف قدر نبيك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار مسجد الحسين مبادرة الدكتور أحمد عمر هاشم

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