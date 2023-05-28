محافظ دمياط تبحث مع السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عددًا من الموضوعات

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، مع مدير مكتب التعاون الدولي فاليرى ليشتي ومدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية مارك ألكسندر، ومدير البرامج بالسفارة السويسرية إيمان رضوان، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التي تجري خلال الفترة الحالية.

كما بحث الطرفان آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا " بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعددا من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتضمن اللقاء أيضًا، استعراض كافة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضي لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالأنشطة التي يتضمنها.

ورحبت عوض بالشراكة مع الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.