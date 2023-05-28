الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ دمياط تبحث مع السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عددًا من الموضوعات

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، مع مدير مكتب التعاون الدولي فاليرى ليشتي ومدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية بوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية مارك ألكسندر، ومدير البرامج بالسفارة السويسرية إيمان رضوان، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التي تجري خلال الفترة الحالية.

كما بحث الطرفان آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا " بمنطقة الشعراء، وذلك وفقًا لعددا من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتضمن اللقاء أيضًا، استعراض كافة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضي لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالأنشطة التي يتضمنها. 

ورحبت عوض بالشراكة مع الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محافظ دمياط السفارة السويسرية الامم المتحدة ذات الاهتمام المشترك وزارة الدولة للشئون الاقتصادية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

مدبولى: نتابع وندعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى

متعافي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثير حديث السوشيال ميديا

محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

المشدد 6 سنوات لعاطلين يتاجران في المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى