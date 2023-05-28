محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال زراعة ورعاية الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المؤتمر الأسبوعي الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات والمستويات الوظيفية والموقف التنفيذي لملفات العمل في كل إدارة حسب طبيعة العمل المكلفة بها ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقًا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" علي ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

كما وجه "مختار" لضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة ورعاية الأشجار في إطار مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، كما وجه "مختار" لسرعة الانتهاء من توفير باقي الأراضي اللازمة لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" في مرحلتها الثانية بالمراكز الخمسة المقرر تنفيذ المبادرة بها.

كما وجه "مختار" لمتابعة أعمال الفرش والتجهيز والتشغيل التجريبي للمنشآت والمباني الحكومية ومجمعات الخدمات بقري مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمركز شربين.

وأكد "مختار" مشددًا علي سرعة الانتهاء من جميع مشروعات الخطة الاستثمارية علي مستوى المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وإعطاء التمام بكافة المشروعات علي نهاية الأسبوع الأول من يونيو القادم.

كما وجه "مختار" لضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ اللقاء المفتوح الأسبوعي بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار "مختار" لضرورة دفع العمل وتنشيط الجهود بالوحدات المحلية علي مستوى المحافظة في تقنين أوضاع المحال التجارية وفقا للقانون، وطالب بسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري وموقف شرق الدلتا الجاري تنفيذه في منية النصر لسرعة دخوله الخدمة.

وتناول "مختار" خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي اليوم العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغيرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة وأيضا ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة وفي مقدمتها السيارات الكنسية علي مستوى المحافظة.

ووجه "مختار" للمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الحاصلة على قروض من الدولة والتأكد من أعمال السداد للأقساط سواء كانت قروض من جهاز شباب الخريجين أو صندوق التنمية المحلية وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد "مختار" علي أننا نعمل جميعا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.