وزير الرياضة يتحدث عن أزمتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.

وأشار إلى أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وحول ملف نادي الإتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة إنه يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الأسبوع الماضي.

وأضاف أن إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية ليست سهلة ، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، وأن الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق باي تأخير في ذلك الشأن.

وأشار إلى أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

وشدد على أن الاتحاد السكندري رمزا كبيرا في عدد من الألعاب الرياضية، ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الألعاب الرياضية، وأن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة.

أما فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، قال الدكتور أشرف صبحي: “نحترم أحكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو، وأن الوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر”.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: "لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم استثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيء آخر".