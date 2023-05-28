"الإسكوا" تستعد لإطلاق المنتدى الثاني من أجل المساواة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب “الإسكوا” يوم 6 يونيو 2023 "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة" بالشراكة مع مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومنظمة أوكسفام، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويعقد المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة، هذا العام تحت عنوان "صوت واحد.. المساواة في الأمن الغذائي"، حيث يتناول المجتمعون من صانعي قرار وخبراء القضايا المطروحة في تقرير إقليمي أعدّته الإسكوا وشركاؤها بشأن عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية. ويناقشون قضايا عدم المساواة في مجال الأمن الغذائي والسياسات التي تعززه.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى المشهد العالمي وتداعياته على المنطقة العربية، كما يسلِّط الضوء على الأزمات المتعدِّدة الأخيرة، بما في ذلك التعافي غير المتكافئ من جائحة كوفيد-19، والصراعات المستمرة في المنطقة، والحرب في أوكرانيا، والمعدلات غير المسبوقة لتكاليف المعيشة والتضخم، والديون المرتفعة وأسعار الصرف غير المستقرة، كما سيقدم لمحة عامة عن مختلف أشكال عدم المساواة التي تناولها المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، ويركز على عدم المساواة في الثروة، وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وبطالة الشباب، وعدم المساواة في الدخل.

كما يناقش أوجه عدم المساواة على مستوى البلد والأسرة، وذلك من حيث توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واستخدامه واستقراره، وكيف تؤدي أوجه عدم المساواة إلى مستويات متفاوتة من نقص التغذية والسّمنة وانعدام الأمن الغذائي بالنسبة لمختلف البلدان والأفراد.

ويركز على تداعيات الفواتير الغذائية المتضخَّمة على الفئات الأكثر عُرضةً للمخاطر، بما في ذلك الفقراء والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون.

ويتناول الآثار الناجمة عن اعتماد المنطقة على البلدان الأخرى لتأمين حاجاتها الغذائية الأساسية.