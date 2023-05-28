الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" تستعد لإطلاق المنتدى الثاني من أجل المساواة

الاسكوا
الاسكوا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب “الإسكوا” يوم 6 يونيو 2023 "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة" بالشراكة مع مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومنظمة أوكسفام، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويعقد المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة، هذا العام تحت عنوان "صوت واحد.. المساواة في الأمن الغذائي"، حيث يتناول المجتمعون من صانعي قرار وخبراء القضايا المطروحة في تقرير إقليمي أعدّته الإسكوا وشركاؤها بشأن عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية. ويناقشون قضايا عدم المساواة في مجال الأمن الغذائي والسياسات التي تعززه.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى المشهد العالمي وتداعياته على المنطقة العربية، كما يسلِّط الضوء على الأزمات المتعدِّدة الأخيرة، بما في ذلك التعافي غير المتكافئ من جائحة كوفيد-19، والصراعات المستمرة في المنطقة، والحرب في أوكرانيا، والمعدلات غير المسبوقة لتكاليف المعيشة والتضخم، والديون المرتفعة وأسعار الصرف غير المستقرة، كما سيقدم لمحة عامة عن مختلف أشكال عدم المساواة التي تناولها المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، ويركز على عدم المساواة في الثروة، وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وبطالة الشباب، وعدم المساواة في الدخل.

كما يناقش أوجه عدم المساواة على مستوى البلد والأسرة، وذلك من حيث توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واستخدامه واستقراره، وكيف تؤدي أوجه عدم المساواة إلى مستويات متفاوتة من نقص التغذية والسّمنة وانعدام الأمن الغذائي بالنسبة لمختلف البلدان والأفراد. 

ويركز على تداعيات الفواتير الغذائية المتضخَّمة على الفئات الأكثر عُرضةً للمخاطر، بما في ذلك الفقراء والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون. 

ويتناول الآثار الناجمة عن اعتماد المنطقة على البلدان الأخرى لتأمين حاجاتها الغذائية الأساسية.

لجنة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكوا المساواة الأمن الغذائي المنطقة العربية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

"الداخلية" تكشف حقيقة طمس شخص لوحة سيارات بالقاهرة

مدبولى: نتابع وندعم الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى

متعافي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثير حديث السوشيال ميديا

محافظ دمياط تستقبل وفدا من سفارة سويسرا

المشدد 6 سنوات لعاطلين يتاجران في المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى