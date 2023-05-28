الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المناظر الخلابة تجذب جمهور معرض الزهور لالتقاط الصور التذكارية

معرض الزهور
معرض الزهور

جذبت المشاهد الطبيعية والمناظر الخلابة بمعرض الزهور، في دورته الـ90 والمقاومة بالمتحف الزراعي بالدقي، الزوار الذين فضلوا التقاط صور تذكارية، وصور "السيلفي" مع النباتات والظهور بأشكالها المبهجة، وألوانها الساحرة، حيث انتشرت ظاهرة التصوير في كافة أرجاء المعرض، في ظل توافد المئات منذ صباح اليوم، وهو ثاني أيام المعرض والذي يستمر حتى شهر من انطلاقه.

وحرصت الأسر على اصطحاب أبنائهم وأطفالهم، للتمتع بالأجواء الطبيعية لمعرض الزهور، وأيضا لشراء لوازمهم من النباتات والشتلات، التي تنوعت ما بين نباتات زينة، وزهور، ونباتات مثمرة، كما حرص البعض أيضا للتوجه نحو جناح المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي اتخذ شعار "محاربة الغلاء" عنوانا له لشراء مستلزماتهم من المواد التموينية واللحوم والفواكه والتوابل، حيث ضم هذا الجناح معظم الاحتياجات الغذائية لدى المواطنين، بأسعار مخفضة كما ضم الجناح مناطق لبيع عسل النحل ومشتقاته، والألبان ومشتقاتها، وأيضا الزيوت النباتية الطبيعية والملابس القطنية.

وافتتح معرض الزهور في دورته الحالية أمس السبت 27 من شهر مايو الجاري، في مقره الجديد نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة في المقر القديم، حيث كان يقام المعرض في حديقة الأورمان في السنوات الماضية ويستمر المعرض في تقديم منتجات وخدمات للمواطنين حتى يوم 27 من شهر يونيو المقبل.

معرض الزهور

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