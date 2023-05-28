التموين: نتعاقد مع 6 مناشئ للحوم بخلاف السودان تحسبًا لأى تطورات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٩٥ جنيها للكيلو.

وبلغت كمية اللحوم التى يتم طرحها يوميا ١٥٠٠ عجل على مستوى الجمهورية، من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، حيث يتم استيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى أبوسمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

وصرحت أمل دوابة، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن وزارة التموين تتعاقد حاليا مع ٦ مناشئ للحوم بخلاف دولة السودان تحسبا لأى تطورات فى الحرب السودانية، ولتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى.

وأكدت أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبى من خلال فريق من الأطباء البيطريين، وتضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمفردها ٨ أطباء بيطريين.

وأوضحت "دوابة" أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرحت، أمس الأحد، ١٥٠ عجلا أى ٣٠٠ "شقة"، "الشقة" الواحدة يتراوح وزنها من ٨٠ إلى ١٠٠ كيلوجرام، وهناك بعض المجمعات يصل الطرح فيها إلى ١٠٠٠ كيلو يوميا حسب إقبال المواطنين، مع العلم أن كل فرد من حقه شراء ٢ كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم، وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى.

ويصل عدد المجمعات الاستهلاكية التى تضم أقساما للحوم إلى ٨٠٠ مجمع فى محافظة القاهرة.

وأشارت «دوابة» إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر ٨٥ جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر ١٦٠ جنيها، وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى، منها المجمد ومنها الطازج، فضلا عن إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر كيلو الضأن "القائم"، ومن المقرر إقامة الشوادر فى الخامس من يونيو القادم، وجارٍ حاليا استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف.

وحاليا يوجد غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنين، خاصة مع قدوم عيد الأضحى.

وعن طرح الخضروات والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية، قالت «دوابة» إن شركة النيل قامت بتشكيل لجنة من ٨ أفراد مسئولة عن التعاقد على شراء الخضروات والفاكهة، ويوميا ينتقل أعضاء اللجنة إلى سوق العبور للتعاقد على أفضل أنواع الخضار والفاكهة، وذلك منذ الثالثة عصرا حتى السادسة صباحا؛ لمتابعة الاتفاق وتحميل البضاعة على السيارات، ثم تتم عملية التغليف فى الشركة، مع وضع هامش ربح قليل للغاية، لذا نجد أن أسعار المجمعات أقل بكثير من السوق على مستوى جميع الأصناف.

أما هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة، فقالت إنه يتم يوميا ضخ ١٥٠ رأس ماشية، بواقع نصف طن لكل مجمع استهلاكى يوميا، مع إمكانية زيادة الطرح قبل عيد الأضحى، مشيرة الى أن المديرية تشن ٢٠ حملة رقابية يوميا ما بين القمح والسلع التموينية والسلع الغذائية الحرة والأنشطة التجارية، وطالبت «غريب» المواطنين بالتواصل مع مديرية التموين للإبلاغ عن أى مخالفة أو ارتفاع فى الأسعار أو سلع غير جيدة من خلال الأرقام الرسمية المدونة على موقع مديرية التموين الإلكترونى، وهناك حملات مشتركة يوميا ما بين التموين والصحة والطب البيطري للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت إلى أنه يوجد ٣٢ سيارة متنقلة لطرح اللحوم فى المناطق التى لا تتواجد بها المجمعات الاستهلاكية.