الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن من القمح

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 350 ألف طن و 731 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية وأجهزة المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للموردين والمزارعين ، لتذليل كافة العقبات أمامهم أثناء توريد محصولهم للشون والصوامع ، مشيرًا إلى أن موسم التوريد والذي بدء منتصف شهر أبريل الماضي ، يسير حتي الآن بدون أية مشاكل أو أزمات ، حيث لم تتلقي غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوي من المزارعين والموردين.

وحققت محافظة المنيا المستهدف توريده من القمح الموسم الماضي، حيث تم توريد 500 ألف طن قمح بنسبة 112 % ، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن.

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توريد 350 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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