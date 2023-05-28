لوتون تاون.. القادم من بعيد بأسطورة "10 أهداف للمغمور البليد"

في إنجاز تاريخي، تمكن نادي لوتون تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، من الصعود للبريميرليج لأول مرة في تاريخه.

ونجح لوتون في الفوز على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح في لقاء الملحق، ليتمكن النادي الذي تأسس في 1885 من العودة للدوري الإنجليزي.

«الدستور» في السطور التالية تسلط الضوء على «لوتون تاون» الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.

التأسيس

لوتون هي بلدة كبيرة في مقاطعة بيدفوردشير، إنجلترا، بالمملكة المتحدة، تقع على بعد 30 ميلاً إلى الشمال من لندن.

تأسس لوتون في 1885 ويطلق عليه لقب "هاترز" ويرتبط باتحاد كرة القدم في مقاطعة بيدفوردشير، يلعب الفريق مبارياته على أرضه في كينيلورث رود، حيث يقع مقره منذ عام 1905.

انضم لوتون تاون إلى دوري كرة القدم قبل موسم 1897-98، وغادر في عام 1900 بسبب الصعوبات المالية، ثم عاد في عام 1920.

وصل لوتون إلى دوري الدرجة الأولى في 1955-56 وخاض نهائيًا كبيرًا لأول مرة عندما لعب أمام نوتنجهام فورست في عام 1959 نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هبط الفريق بعد ذلك من دوري الدرجة الأولى في 1959-60 وخفض رتبته مرتين أخريين في السنوات الخمس التالية، ولعب في دوري الدرجة الرابعة من موسم 1965-1966.

ومع ذلك، تمت ترقيته مرة أخرى إلى الدرجة الأولى في 1974-1975.

لوتون تاون

وعانت الجماهير في موسم 2008-2009 عندما تعرض لوتون لخصم 30 نقطة من رصيده بواقع 20 نقطة بسبب مشاكل إدارية و10 نقاط بسبب مدفوعات غير قانونية للوكلاء ليهبط من الدرجة الرابعة إلى الخامسة.

ومنذ ذلك الحين لا يزال النادي يرفع علماً منذ 2008 في مدرجات كُتب عليه "لوتون تاون تعرض للخيانة من الاتحاد الإنجليزي في 2008".

جو باين.. أسطورة لوتون تاون

في عيد الفصح يوم الإثنين 13 أبريل 1935 تلقى نادي لوتون تاون خبراً سيئاً بإصابة جميع مهاجميه وذلك قبل مباراة بريستول روفرز المهمة، ولم يكن أمام مدرب لوتون تاون أي خيارات سوى الاستعانة بلاعب متواضع المستوى يدعى "جو باين"، كما أنه ليس مهاجماً في الأصل.

باين لاعب انتقل إلى لوتون من بولسوفر كوليري، فشل في تقديم أي شيء يُذكر مع الفريق، ولم يشارك سوى في 3 مباريات لتواضع مستواه، وكان موضع انتقادات باستمرار من مدربه ومن الصحافة.

في المباراة احتشد أكثر من 13 ألف مشجع، وتحدوا الأمطار الجليدية لمشاهدة تلك الموقعة الساخنة في أجواء باردة، مرت 30 دقيقة والمنافسة بين الفريقين على أشدها على أرضية الملعب، لكن تغير كل شيء في آخر 15 دقيقة من عمر الشوط الأول حيث نجح المهاجم المغمور جو باين في تمزيق شباك حارس بريستول، جاك إليس بـ3 أهداف، وأضاف زميله روبرتس هدفًا رابعًا، لتنتهي المباراة فعليًا في شوطها الأول، لكن في الشوط الثاني ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لأليس ودفاع بريستو الذي تعرض لطوفان من الأهداف عبر باين المغمور، حيث استعرض لوتون في هذا الشوط وأضاف 8 أهداف أخرى في الشوط الثاني، سجل منها باين بمفرده 7، لينهي المباراة محرزًا 10 أهداف.

صُعق الجميع بما يحدث على أرض الملعب من هذا المغمور الذي يسجل بمفرده 10 أهداف! وعقب المباراة قال باين: "لقد قال لي المدرب بنبرة يأس وسخرية في الوقت نفسه، اذهب وسجل هدفين أو ثلاثة إذا استطعت، لكنه لم يخبرني بما يجب القيام به بعد ذلك، لذلك واصلت تسجيل الأهداف".

لم تكن تلك المباراة مجرد حظ لـ"جو باين" ولكن في الموسم التالي سجل 55 هدفاً وكانت في عام 1936/37 سجل منها 34 هدفاً في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى (البريمرليج) ولهذا السبب لفت الانتباه للأندية الأخرى.

في عام 1938 انتقل جو باين إلى تشيلسي وواصل التسجيل في شباك الخصوم حيث سجل في ذلك الموسم 21 هدفاً في 38 مباراة، وقبل أن ينتقل إلى وست هام لعب 10 مباريات سجل فيها 6 أهداف.

اعتزل باين في سن الـ32 عامًا، وفي رصيده 110 أهداف في 118 مباراة.