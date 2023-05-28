"لفسخها الخطبة".. شاب يقتحم منزل خطيبته ويذبح شقيقها فى دار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في طعن شاب خطيبته وذبح شقيقها داخل شقتهما بسبب إلغاء الخطوبة.

-مناظرة النيابة

جاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بجرح طعني نافذ في البطن، وجرح ذبحي في الرقبة أدى إلى قطع الشريان ووفاته في الحال.

-تحقيقات النيابة

وتبين أن المتهم خطب المجني عليها شقيقة المتوفي بعد فترة قررت إنهاء الخطبة، ولكنه رفض، ثم وافق في النهاية، ليضمر داخله الحقد عليها، ويقرر الانتقام منها، ويوم الواقعة توجه وجلس مع والدها، ثم قام لتنفيذ خطته حيث توجه إلى منزلهم، وجلس مع شقيقها بعدما قام بتسريب شقيقتها الصغرى لشراء أغراض، وما إن أبصر المجني عليها، حتى انهال عليها بالطعنات، وعندما سمعها شقيقها هرول لنجدتها، فتلقي طعنة نافذة من المتهم في بطنه، ثم ذبحه وفر هاربًا.



-تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مديرية الأمن، بلاغًا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوجود قتيل ومصابة داخل شقة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان، 21 سنة، مقتول بعدة طعنات بالبطن والرقبة، وبجواره شقيقته ولاء، 19 سنة، مصابة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلها لمستشفى قصر العينى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.



بعمل التحريات تبين أن خطيب الفتاة، ويدعى "حسين. م"، 29 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لمطاردته، وتم نقل جثة الشاب لمشرحة زينهم لتشريحها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.