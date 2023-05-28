معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم دورة تدريبية لتنمية مهارات الأطباء البيطريين

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، لأطباء بيطريين من مصر والعراق؛ للتدريب على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات في الجاموس.

وقال مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية الدكتور مصطفى فاضل، إنه نظرًا لأهمية التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات المختلفة للجاموس، يتم تنظيم هذه الدورة تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال الفترة من 28 مايو الحالي وحتى 1 يونيو المقبل.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية في الدول العربية المختلفة، ويسهم في نقل الخبرات العلمية والعملية بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين العاملين في مجال تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية.

وأوضح فاضل أن البرنامج التدريبي يشتمل على التعريف بالمشاكل التناسلية في الجاموس وكيفية التغلب عليها، والطرق الحديثة في التلقيح الاصطناعي والفحص التناسلي، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على الحيوانات، ما يسهم في رفع المهارات لدى المتدربين.