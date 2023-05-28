الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية: استجبنا لرؤى مجلس النواب في تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة استجابت لرؤية المجلس، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية بعد عرضها العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل، خاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5مليار جنيه حيث أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاتراض يكون بفوايد كثيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الاجتماعية وكلفت الدولة نحو 270 مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.

وبشأن ما أثاره النواب من مناقشات خاصة بوثائق تأمينات الحياة، أكد وزير المالية بأنه لم يتم المساس بها إطلاق، وأيضا بالنسبة للمسرح والسينما لم يتم المساس بها، وأن ما تم فرضه من رسوم جديدة متعلق بالأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار  قائلا: "لم يتم فرض أى شيئ على المسرح والسينما وإنما الرسم الجديد على  الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط".

وفيما يتعلق بالبن قال وزير المالية: يوجد بن محمص وبن غير محمص  وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط خاصة أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج"، مشيرا إلى أن البن الغير محمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقا وهو المستخدم من جميع المواطنين في الشارع المصري بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس ومعفى من كل شيء.

الدكتور محمد معيط وزير المالية ضريبة الدمغة المواطن محدودى الدخل الدكتور حنفي جبالي وثائق تأمينات الحياة

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