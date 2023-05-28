بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين، باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأدوات "زجاجات مولوتوف وعصا خشبية"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين والنطق بالحكم في القضية رقم 793 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2020 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

كشف أمر الإحالة الخاص، أن المتهمين "ش . إ "، عامل (هارب)، و"ن . ع "، عامل، محبوس، و"م . ل "،عامل، محبوس، و"م . م "، عامل، محبوس، و"ع . م "، عامل، محبوس، و"ح . م"، عاامل، محبوس، و"س . م "، عامل، محبوس، و"س . م "، ربة منزل، مخلي سبيلها، لأنهم في يوم 23 / 1 / 2020، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "رمضان ناصر محمد يوسف"، عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وأدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم “ناصر م ”، و"سناء م “، و”سيف م"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات المار ذكرها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدى بحياتهم قاصدين قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.