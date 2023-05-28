وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية عامل رئيسى فى الحد من الفقر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تسهم في النمو الاقتصادي والدفع بالإنتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، كما نؤكد أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة لملتقى "بناة مصر 2023" التى أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البلدان الإفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية، وقد انعكس هذا الالتزام في إعلان ياوندي الثلاثي بشأن التوسع في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في عام 2011، وإعلان واجادوجو الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرها من الالتزامات الدولية والقارية مثل أجندة 2063 "إفريقيا التي نريدها"، وإعلان أبيدجان للنهوض بالعدالة الاجتماعية، والإطار الاستراتيجي للاتحاد للشئون الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل العمل في إفريقيا الذي اعتمدته الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر في ديسمبر 2019، يدعو إلى التوسع التدريجي المستدام وتغطية الحماية الاجتماعية للجميع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: نذكر أيضاً أهمية إعداد منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكل عمليات المقاولات إلكترونياً دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع لها المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، هذا بالإضافة إلى تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة وتحسين جودة أدائهم ورفع كفاءتهم، وأخيراً أهمية الدفع الإلكتروني والتوسع في الشمول المالي.