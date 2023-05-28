الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 32 طن قمح بهدف الاحتكار بمركزي المنيا وبني مزار

ضبط سيارات محملة
ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزارشمال المحافظة، إنه تم ضبط سيارة محملة بـ12 طن قمح على طريق مصر أسوان الزراعي، وتم توريدها لصومعة الشيخ فضل، وسيارة أخرى ربع نقل حمولتها 2 طن من القمح وعدم توريدها بغرض بيعها.

وتم توجيه السيارة إلى صوامع قرية القيس وتوريد القمح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تكثف حملاتها لضبط أية محاولة لأحتكار القمح.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبيّن أنها محملة بمحصول القمح بسعة 18 طنًا ببني أحمد الغربية بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي، مشددًا على استمرار الحملات يوميًا لضمان توريد القمح للصوامع والشون والقضاء على أية محاولة لتهريبه وبيعه في السوق السوداء أو احتكاره من خلال حملات رقابية تتم بكل أنحاء المركز والمدينة.

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المنيا ضبط 32 طن قمح مركزي بني مزار والمنيا بهدف الأحتكار عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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