الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل نظافة يقتل صديقه أسفل كوبري في المرج

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط عامل نظافة بتهمة قتل آخر أسفل أحد الكباري بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج يفيد العثور على جثة عامل نظافة، بها عدة جروح طعنية بالجسم، أسفل أحد الكباري.

بانتقال وفحص قوات الأمن وبسؤال والدته قررت حدوث مشادة كلامية بين ابنها المتوفى وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عامل نظافة آخر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالاعتداء على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

صحة الواقعة جروح طعنية جثة عامل نظافة قسم شرطة المرج منطقة المرج ضبط

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