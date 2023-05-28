الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.

وتابع: "نتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة.. الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كيليتشدار أوغلو، بعد أن فشل كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

أردوغان تركيا الانتخابات الرئاسية التركية جولة الإعادة الانتخابات التركية

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