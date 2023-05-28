إبداعات ومؤلفات متنوعة للشباب فى كتابات جديدة بهيئة الكتاب

تهتم سلسلة «كتابات جديدة»، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بإبداعات الشباب تحت سن الأربعين، في مجالات القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر فصحى والعامية والنثر، والنقد والمسرح على أن يكون العمل غير منشور ورقيًا أو إلكترونيًا، وأن يحصل على إجازة لجنة الفحص بالنشر بدرجة لا تقل عن 80%.

وشهدت السلسلة التي يرأس تحريرها الكاتب منير عتيبة، صدور مجموعة من المؤلفات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية تنوعت ما بين شعر، وقصة ورواية، ونرصد في هذا التقرير أحدث الإصدارات عن السلسلة.

صدر كتاب قصص بعنوان «فرح نادية» للكاتب مصطفى السباعي، والذي يضم ما يقرب من 15 قصة متنوعة، من بينها: «خلف الأبواب، مرآة، شهيد حي، صهيب، تحت ظلال الزقوم، انتحار ميت»، كما صدر قصص «بعد النهاية» للكاتبة ندى بسيوني، والتي ضمت 26 قصة متنوعة من بينها: «بين قوسين، بقايا، خديعة، أوديب، معجون وفرشاة، الظهور الخفي، بسنت، حلم واسع».

كما صدر عن السلسلة 4 دواوين شعرية، وهى «بكاء عملة معدنية» للشاعر محمد الرفاعي، والذي تناول فيه أكثر من 40 قصيدة، وأيضا صدر ديوان بعنوان «بطل من مجاز» شعر عامية للشاعر يحيى خليفة، والذي تناول فيه ما يقرب من 20 قصيدة، وأيضا ديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام السيد ناجي، وضم ما يقرب من 40 قصيدة متنوعة، من بينها: «تراتيل الحكايا، وطن وتاريخ وليل، عند ابتداء الأسئلة، الصبح الأرمد، القيد الأثيم، هل غيرُ الله سيعصمنا، عبثًا تحاول، سرب الأحزان، ماذا أقول، ألوان الخزي، مائدة الوليمة، فوق أرصفة الرحيل، تعالي كي نكمل قصتنا، الأمل القريب، محض افتراء، مهلًا، مهرجان البكاء، دون استحياء، خضوع، المؤامرة».

وتعمل السلسلة على إصدار العديد من الأعمال والمؤلفات التي استقبلتها خلال الفترة الماضية، وحصلت على موافقة في النشر، بعدما تم فحصها ومراجعتها من قبل لجان الفحص.