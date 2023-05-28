الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد يطالب وزير المالية بتعيين متحدث رسمى للوزارة: "قلل كلامك لوسائل الإعلام"

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مؤكدًا أن هذا القانون في صالح المواطن. 

وقال النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: «اسمحوا لي أن أوجه كلامي لوزير المالية بأن يكون هناك متحدث رسمي لوزارة المالية، وأرجو أن تقلل كلامك لوسائل الإعلام؛ لأن الرسائل تصل مغلوطة للمواطن»، مطالبا بضرورة وجود متحدث رسمي لوزارة المالية لتوضيح المعلومات للمواطنين وأن تصل إليهم المعلومات الصحيحة.

وتابع النائب علاء عابد: «لما نتكلم عن ضرائب هنقول مش عاوزين، لكننا نتحدث اليوم عن فرض ضرائب على السالمون النرويجي والأنشوجة والكافيار اللي هما الشعب المصري ما يعرفش عنهم حاجة، والفلاح عايش على الجبنة والعيش والطماطم».

وأضاف النائب علاء عابد: «لكننا نقول للناس هناك برامج للحماية الاجتماعية، والضريبة تفرض لأجل الحماية الاجتماعية للناس اللي من 30 سنة ماكنتش لاقية تاكل، وناس كانت عايشة في أكتر من 300 منطقة غير آدمية، والضريبة تفرض على الولاعات اللي مش قادرين نصنعها في مصر، وسبب الضريبة لصالح المواطن الغلبان وليس فرض ضرائب بشكل عشوائي كما يردد البعض».

 

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