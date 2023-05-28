تقارير: "ظهر" ثامن أكبر حقل غاز طبيعي في 2022

ذكرت تقارير صحفية أن حقل ظهر يأتي ضمن أكبر حقول الغاز العالمية المنتجة للغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الإنتاج العالمي من الغاز والذي بلغ قرابة 130 تريليون قدم مكعبة خلال العام الماضي 2022، بمعدل نمو 5.7% عن الأرقام المسجلة عام 2021.

تقارير.. حقل ظهر ثامن أكبر حقل منتج للغاز الطبيعي في 2022

وذكرت التقارير أن حقل ظهر يأتي في المرتبة الثامنة، ما بين أهم 10 حقول منتجة للغاز الطبيعي في العالم، ويقع الحقل في المياه الإقليمية بشرق البحر المتوسط على بُعد 190 كيلومترًا من بورسعيد، وفي عام 2022 أنتج حقل ظهر 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مع توقعات أن يصل إلى ذروته الإنتاجية عام 2030، عند مستوى 3.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يبلغ حجم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر 63 تريليون قدم مكعبة، بنهاية عام 2022.

وذكرت التقارير أن في المرتبة الأولى يأتي حقل بوفانينكوفسكوي الروسي، والذي يقع في إحدى الأقاليم الفيدرالية في روسيا "أوكروغ يامالو نينتيس"، وتمتلكه شركة الغاز الروسية الكبرى "غازبروم" بنسبة 100%، وأنتج هذا الحقل 10.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويحتل في المرتبة الثانية حقل زابوليارني الروسي، وبلغ إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي في العام الماضي 10.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويحتل المرتبة الثالثة حقل يامبورغ الروسي، وأنتج هذا الحقل 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، وحقل أونغوري الروسي، والذي سجَّل إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويأتي في المرتبة الخامسة حقل ترول النرويجي، وأنتج حقل ترول 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا.