الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بذبح شقيق خطيبته فى دار السلام يجرى معاينة تصويرية

حبس
حبس

أجرى المتهم بقتل شقيق خطيبته والتعدي على الأخيرة بسلاح أبيض معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة أمام نيابة دار السلام الجزئية.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مديرية الأمن، بلاغا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوجود قتيل ومصابة داخل شقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان، 21 سنة، مقتول بعدة طعنات بالبطن والرقبة، وبجواره شقيقته ولاء، 19 سنة، مصابة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلها لمستشفى قصر العينى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن خطيب الفتاة، ويدعى "حسين م"، 29 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لمطاردته، وتم نقل جثة الشاب لمشرحة زينهم لتشريحها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة دار السلام الجزئية ارتكاب معاينة تصويرية سلاح أبيض

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