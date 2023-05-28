ازدحام على منافذ بيع اللحوم السودانية.. والكيلو بـ195 جنيهًا

شهد أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية في محافظة الجيزة، ازدحاما شديدا على شراء اللحوم السودانية، حيث تم طرح الكيلو بسعر 195 جنيها، وسط ترحيب كبير من قبل المواطنين.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ ذبائح سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

وأضاف أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتاً إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل على التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.