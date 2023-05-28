مفوض شئون اللاجئين يشكر مصر على استقبال الوافدين من السودان

شكر فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الحكومة المصرية والشعب المصري على استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها من جنسيات مختلفة، حسب قناة «إكسترا نيوز».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة، خلال زيارته معبر قسطل، إنه رأى خدمات مميزة تقدم في معبر قسطل ونعمل على زيادتها الآن.

وجاء غراندي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام في الفترة من 27 إلى 29 مايو، لتسليط الضوء على احتياجات النازحين من النزاع في السودان والعبور إلى مصر بحثًا عن الأمان، وحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الفارين من السودان حتى الآن.

وسيلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء آخرين، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين والنازحين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر.