الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 2 وإصابة 3 في تصادم سيارتين على طريق "الطود الزراعي"

جثة
جثة

 لقى مواطنان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الزراعي أسوان القاهرة أمام مدينة الطود، وتم نقل جثماني المتوفيين للمشرحة والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الزراعي أمام مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح,

 وتم نقل الجثمانين والمصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة

حادث تصادم ملاكى ونقل الطريق الزراعى أسوان القاهرة مدينة الطود غرفة النجدة كدمات وجروح

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