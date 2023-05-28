بالتعاون مع الأورمان.. "تضامن الغربية" تنظم مبادرة "شارك فى صك الأضحية 2023"

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية ، مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان" بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023"، وذلك بالتعاون وعم جمعية الأورمان، لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية،وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا ، في جميع مراكز ومدن محافظة الغربية .



وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى مراكز ومدن المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا ، لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023"، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء .