طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز في ماكينة الخدمة الذاتية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لشركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول المصري، إنفوجراف لشرح طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز فى ماكينة الخدمة الذاتية.

كانت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المنزلي، حددت 20 مايو، كآخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر مايو 2023 لعدم فرض غرامات تأخير وتراكم الفواتير على المستهلك، وارتفاع قيمة الفاتورة عن الحد المعتاد للاستهلاك الشهري.

وأوضحت شركة بتروتريد، أنه يمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد مايو 2023 خلال الفترة من يوم 6 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

وللتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد، يجب على العملاء والمواطنين، التابعين لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx.

يذكر أن شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد، فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.